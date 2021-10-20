Бородай визнав наявність російської армії на окупованій території Донбасу.

Колишній ватажок терористів "ДНР" Олександр Бородай, якого обрали до російської Держдуми на нещодавніх "виборах", заявив, що на Донбасі воюють "російські війська".

Про це він заявив в ефірі одного з російських пропагандистських телеканалів, тим самим визнавши те, що так активно заперечує влада РФ.

Говорячи про ситуацію на лінії розмежування, бойовик-депутат сказав, що ЗСУ нібито відвоювали "сіру зону" між своїми позиціями та позиціями "наших військ". Після цього ведуча спробувала сказати, що під "нашими" мається на увазі "Донбас". На це Бородай відповів:

"Ну звичайно, це ж наші, російські люди, російські війська".

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"Яка різниця, як вони називаються? Я вважаю, що це принциповий момент. І те- російські війська, і ЗС РФ - теж російські війська. І те, і інше - російські війська. Так, одні російські війська називаються "корпусами народної міліції ДНР і ЛНР", а інші називаються просто - російська армія. Яка різниця?",- заявив Бородай.

Раніше сьогодні українська делегація на переговорах ТКГ заявила, що в російському МЗС офіційно визнали участь росіян у війні на Донбасі.

Також повідомлялося, що в партії Путіна зробили гучну заяву про долю окупованого Донбасу.

Автор: Віолетта Орлова