Транспортна ізоляція рашистів близько.

На півдні України окупанти почали баржами переправлятися через Дніпро, а це свідчить про те, що на російську армію чекає транспортна ізоляція.

Таку думку в ефірі телеканалу "Еспресо" висловив експерт Defense Express Іван Киричевський.

"У відкритих джерелах продзвенів дзвіночок, який ми не відразу зрозуміли: спроба росіян навести переправу через Дніпро з барж. Якщо окупанти взяли настільки незручний інструмент переправи як баржа, значить штатні інженерні засоби для наведення переправ закінчилися у боях на Півночі й Сході України. Тож ми цілком можемо уявити успіх по звільненню всього Херсонського плацдарму", - сказав аналітик.

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Киричевський зауважив, що є реальні передумови для звільнення Херсона.

"Стратегія Збройних сил України щодо ізоляції транспортних шляхів сполучення має усі шанси на успіх. Як тільки будуть ізольовані всі шляхи сполучення й росіяни залишаться без підтримки, ось тут і настануть усі передумови, які призведуть до очищення усього херсонського плацдарму й звільнення Херсона. А далі росіяни дійдуть до стадії, коли ЗСУ будуть добивати армію РФ як слабшого противника", - додав експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти вже не можуть підтягувати резерви на захоплені території Херсонської області.

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