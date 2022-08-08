Система протиповітряної оборони IRIS, яку раніше обіцяла передати Україні Німеччина, може допомогти нашій країні закрити небо. Все залежить від кількості переданих комплексів.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.
"IRIS - це протиракетна система, вона може боротися з усіма видами повітряних цілей: літаки, вертольоти, безпілотники, крилаті й балістичні ракети. У неї, щоправда, невеликий радіус дії - до 40 км, але при цьому вона досить висока, радіолокаційна станція "дивиться" на всі 360 градусів і пускає ракету у вертикальному положенні. Для цієї ракети не має значення, де знаходиться мета - не треба переорієнтувати пускову установку або наводити пакет з ракетами в ту зону, де була виявлена мета. Вона пускає ракету вертикально і далі ракета лягає на необхідний курс для ураження тієї чи іншої мети. Ось чим ці комплекси і хороші", - зазначив Жданов.
За словами експерта, одночасно ракети можуть вести і вражати дуже велику кількість цілей. В одну батарею входить дві пускових установки, на одній установці знаходиться 16 ракет.
"Одна батарея, звичайно, нас не врятує. Нам треба 5-10 батарей для того, щоб ми могли закривати цілі напрямки від крилатих або балістичних ракет. Ось тут питання про безпеку того ж Харкова, Миколаєва, які страждають від постійних ракетних обстрілів з боку РФ. Комплексу IRIS все одно, яку ракету перехоплювати", - додав він.
Раніше в МЗС Німеччини заявили, що Україна може отримати німецькі системи протиповітряної оборони IRIS-t SLM в кінці літа - на початку вересня. Зараз вони знаходяться на завершальній стадії виробництва.