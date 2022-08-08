Раніше Німеччина обіцяла передати Україні систему IRIS.

Система протиповітряної оборони IRIS, яку раніше обіцяла передати Україні Німеччина, може допомогти нашій країні закрити небо. Все залежить від кількості переданих комплексів.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"IRIS - це протиракетна система, вона може боротися з усіма видами повітряних цілей: літаки, вертольоти, безпілотники, крилаті й балістичні ракети. У неї, щоправда, невеликий радіус дії - до 40 км, але при цьому вона досить висока, радіолокаційна станція "дивиться" на всі 360 градусів і пускає ракету у вертикальному положенні. Для цієї ракети не має значення, де знаходиться мета - не треба переорієнтувати пускову установку або наводити пакет з ракетами в ту зону, де була виявлена мета. Вона пускає ракету вертикально і далі ракета лягає на необхідний курс для ураження тієї чи іншої мети. Ось чим ці комплекси і хороші", - зазначив Жданов.

За словами експерта, одночасно ракети можуть вести і вражати дуже велику кількість цілей. В одну батарею входить дві пускових установки, на одній установці знаходиться 16 ракет.

"Одна батарея, звичайно, нас не врятує. Нам треба 5-10 батарей для того, щоб ми могли закривати цілі напрямки від крилатих або балістичних ракет. Ось тут питання про безпеку того ж Харкова, Миколаєва, які страждають від постійних ракетних обстрілів з боку РФ. Комплексу IRIS все одно, яку ракету перехоплювати", - додав він.

Раніше в МЗС Німеччини заявили, що Україна може отримати німецькі системи протиповітряної оборони IRIS-t SLM в кінці літа - на початку вересня. Зараз вони знаходяться на завершальній стадії виробництва.