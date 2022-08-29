На його думку, "стеля" взаємодії з Альянсом - статус партнера розширених можливостей.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україну навряд чи приймуть у Північноатлантичний альянс.

Таку думку він висловив на своєму YouTube-каналі.

Незважаючи на це, наша країна отримає кращі технології, в тому числі від країн-членів НАТО, вважає експерт.

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"Дивіться, НАТО потрібна країна, яка буде воювати з Росією. Це Україна. Ми реально воюємо з нею. І нашими руками вони сьогодні випереджують майбутнє Росії, її геополітичний статус, її військову міць і все інше", - пояснив Жданов.

За його словами, "стеля" взаємодії України з Альянсом - статус партнера розширених можливостей.

"Україна - це буде цербер зі стримування російської мілітарної машини. А якщо ми станемо членом НАТО, все повернеться на круги своя. Знову НАТО протистоятиме РФ. А так НАТО буде постійно тикати Росії і говорити: "Почекайте, чому ви нам погрожуєте, якщо поруч є Україна, яку ви не здатні перемогти. Тому йдіть і думайте, як вам жити з Україною, а до нас ви ніколи не дотягнетеся. Ось у чому головна фішка. П'яту статтю Статуту НАТО не слід застосовувати, якщо ми - асоційований партнер з розширеними можливостями", - зазначив експерт.

Також Жданов вважає, що після війни слід чекати збільшення української армії до 400-450 тисяч осіб, або створення ще однієї армії в резерві.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу можуть роками підтримувати Україну у боротьбі проти військової агресії Росії.

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