Ворогу буде складно утримувати південь України без підсилення особового складу на тому напрямку.

Військовий експерт Валерій Рябих вважає, що армія окупантів потрапила в патову ситуацію: ресурсу рашистів не вистачає, щоб перекинути війська на інші напрямки і при цьому, щоб не постраждав той напрямок, з якого відведуть частину угрупування.

Цитує Рябих Еспресо.

"Зараз склалася така ситуація, що у противника нема виходу, тому що він не може перекинути якісь війська з одного напрямку на інший. Наприклад, якщо перекинути війська з Півночі на Південь, то у них просяде Харківський напрямок. Коли ЗСУ посилили опір і наблизилися до державного кордону на Харківщині, то тоді ворог перекинув декілька батальйонно-тактичних груп, щоб не дати українським військам остаточно зайняти позиції на кордоні з РФ. Підрозділи російської армії закріпилися на рубежах, з яких вони можуть обстрілювати Харків. Тому, якщо ворог забере з цього напрямку частину війська, то все зламається", - каже експерт.

Рябих додав, що ворогу буде складно утримувати південь України без підсилення особового складу на тому напрямку.

"Відповідно, якщо не наростити сили на Південному напрямку, то у ворога також посиплеться оборона, особливо в умовах, коли ЗСУ там здійснює оперативний вогневий контроль всіх переправ через річку Дніпро та закриває логістичні лінії забезпечення правобережного угруповання противника", - наголосив експерт.

Раніше полковник Олег Жданов відповів, чи може українська ППО збити ядерну ракету.

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