Російські окупанти на Херсонщині ходять по селах і шукають цивільний одяг, аби втекти з фронту.
Про це в коментарі "24 каналу" розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
За його словами, окупанти жаліються, що їм не дозволяють відступати. Водночас охочих чимало - через пожежі та вибухи на складах та командних пунктах росіян, які влаштовують українські захисники.
"Вони діють за комуністичними принципами. Є загороджувальні загони, які розстрілюють тих, хто відходить. Проте ворог розуміє, що знайде тут свій останній шлях", – сказав Хлань.
Деморалізовані росіяни, за словами Хланя, мають проблеми з забезпеченням. Порятунок шукають по місцевих селах.
"Водночас у них виникає дуже велика проблема з харчовим забезпеченням військових. Є багато дезертирства. Місцеві повідомляють, що росіяни намагаються втекти, ходять по селах і перевдягаються в цивільне", - розповів Хлань.
Як писав УНІАН, за повідомленнями аналітиків з Інституту вивчення війни, українські захисники за останній тиждень пошкодили всі три мости, які контролюють окупанти.
Крім того, в ніч на 24 липня українські партизани підірвали залізницю поблизу Новобогданівки за 30 км на північ від окупованого Мелітополя.