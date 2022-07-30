Окупанти жаліються, що їм не дозволяють відступати.

Російські окупанти на Херсонщині ходять по селах і шукають цивільний одяг, аби втекти з фронту.

Про це в коментарі "24 каналу" розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

За його словами, окупанти жаліються, що їм не дозволяють відступати. Водночас охочих чимало - через пожежі та вибухи на складах та командних пунктах росіян, які влаштовують українські захисники.

"Вони діють за комуністичними принципами. Є загороджувальні загони, які розстрілюють тих, хто відходить. Проте ворог розуміє, що знайде тут свій останній шлях", – сказав Хлань.

Деморалізовані росіяни, за словами Хланя, мають проблеми з забезпеченням. Порятунок шукають по місцевих селах.

"Водночас у них виникає дуже велика проблема з харчовим забезпеченням військових. Є багато дезертирства. Місцеві повідомляють, що росіяни намагаються втекти, ходять по селах і перевдягаються в цивільне", - розповів Хлань.

Як писав УНІАН, за повідомленнями аналітиків з Інституту вивчення війни, українські захисники за останній тиждень пошкодили всі три мости, які контролюють окупанти.

Крім того, в ніч на 24 липня українські партизани підірвали залізницю поблизу Новобогданівки за 30 км на північ від окупованого Мелітополя.

Вас також можуть зацікавити новини: