Експерти нагадали, що у травні 2014 року також заявляли про відведення військ від українського кордону. А проте тоді були відведені не всі сили.

Росія залишає військову техніку 41-ї армії на полігоні «Погоново» у Воронезькій області.

Про це йдеться у матеріалі CIT.

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За інформацією розслідувачів, техніка буде знаходитися там щонайменше до вересня – на час стратегічних навчань «Захід-2021».

«За необхідності перекинути особистий склад 41-ї армії назад під Воронеж можна протягом лічених днів. У поєднанні з частинами, які постійно базуються біля кордону України та Криму, це означає, що деяка загроза введення російських регулярних військ на Донбас або підконтрольну територію України зберігається, хоча останнє вимагає нового перекидання військ», – зауважують автори матеріалу.

Аналітик Енді Сколлік пригадав, що у травні 2014 року також заявляли про відведення військ від українського кордону. А проте тоді були відведені не всі сили, і в липні вони вели обстріли українських частин через кордон, у серпні ж отримали підкріплення і ввійшли на Донбас у складі кількох батальйонно-тактичних груп.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

Згодом з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

22 квітня в РФ заявили, що починають відведення військ Південного та Західного військових округів, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України, до пунктів постійної дислокації з 23 квітня.

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Автор: Яна Ставська