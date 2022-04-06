Також Україні передані військові шоломи, бронежилети, засоби зв’язку, дрони, прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, медичні товари та одяг хімзахисту.

Естонія передала Україні черговий транш військової допомоги, до якої увійшли протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни та інша зброя.

Про це повідомляє Посольство Естонії в Україні у соціальній мережі Facebook.

"Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, естонські підприємці у співпраці з державними установами та Збройними силами Естонії передали українським військовим шоломи, бронежилети, засоби зв’язку, дрони, прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, медичні товари та одяг хімзахисту.

"Щоб Україна залишалася вільною, потрібно ще більше. Естонія закликає всі європейські країни надати Україні необхідне озброєння, військову та гуманітарну допомогу, політичну підтримку, а також посилити санкції проти Росії та припинити прямо чи опосередковано підтримувати економіку РФ", - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Польща, Латвія, Литва та Естонія розпочнуть процес повної ізоляції від РФ, закривши свої наземні шляхи для доставки товарів до Росії.

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