У разі прийняття позитивного рішення, кордони з РФ та Білоруссю будуть повністю закриті, а, значить, автосполучення та всі транспортні перевезення стануть неможливими.

Польща, Латвія, Литва та Естонія в найближчі 48-72 години розпочнуть процес повної ізоляції від Росії, таким чином закривши свої наземні шляхи для доставки товарів до Росії.

Про це в своєму Telegram повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

"Минулого тижня ми офіційно звертались до наших колег з проханням зупинити будь-яке автомобільне сполучення з РФ та РБ. Дякуємо усім міністрам транспорту перелічених країн. Реакція миттєва. Чекаємо остаточного результату", – написав Найєм.

За його словами, у разі прийняття позитивного рішення, кордони з РФ та Білоруссю будуть повністю закриті, а, значить, автосполучення та всі транспортні перевезення стануть неможливими.

Як повідомляв УНІАН, після повномасштабного військового вторгнення Росії до України, ЕС закрив небо для російських літаків, в тому числі вантажних. Втім, товари все ще могли доставлятися до Росії наземним шляхом.

Зокрема, чимало фур прямувало до Росії з країн ЄС, головним чином з Німеччини, через польсько-білоруський кордон. У зв'язку з цим 12 березня активісти вийшли на польсько-болоруський кордон і влаштували акцію протесту, заблокувавши проїзд фурам, які везли вантажі в РФ і Білорусь. Польські правоохоронці відтіснили учасників акції на пункті пропуску Козловичі-Кукуріки. Акція протесту була поновлена 19 березня.

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