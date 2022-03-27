Зокрема, заплановано централізовану евакуацію маріупольців на автобусах з Бердянська до Запоріжжя.

Сьогодні погоджено два гуманітарні коридори в Донецькій та Луганській областях.

Про це віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук повідомила у відеозверненні.

"На сьогодні погоджено два гуманітарних коридори для Донецької та Луганської областей", - сказала Верещук.

Евакуація в Донецькій області

Зокрема, погоджено централізовану евакуацію маріупольців на автобусах з Бердянська до Запоріжжя.

"Місце збору без змін: вулиця Мелітопольське шосе, 27, біля міського спорткомплексу", - зазначила віце-прем'єр.

Також із Запоріжжя за зазначеним маршрутом відправляється 15 автобусів.

"Час їх прибуття до місця зборів залежатиме від швидкості проходження блокпостів окупантів", - сказала Верещук.

Крім того, в Бердянську за адресою вул. Мелітопольське шосе, 87 б для маріупольців працює безкоштовна дозаправка.

Ще у Бердянську працюють гуманітарні штаби для допомоги маріупольцям. Контакти цих штабів: стаціонарні номери 3-62-76 і 3-52-52 та мобільні номери 0975515917 і 0504397529.

Для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть телефонувати до call-центру в Запоріжжі за номерами: 095 220 4111 і 0800 50 35 08.

Евакуація в Луганській області

Ще один коридор погоджено в Луганській області.

"З міста Рубіжне до міста Бахмут евакуація буде проходити вулицями Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов'янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та район залізничного вокзалу міста Рубіжне", - розповіла Ірина Верещук.

"Також будемо намагатися дістати наших людей зі сховища під розвалинами хлібзаводу і сховища школи 5", - додала віце-прем'єр.

За її словами, робота над іншими маршрутами продовжиться.

Як повідомляв УНІАН, вчора спрацювали 10 з 10 погоджених гумкоридорів, евакуйовано понад 5,2 тисячі людей.

А евакуаційні поїзди в Україні тепер ходитимуть за новою схемою.

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