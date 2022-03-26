Сьогодні, зокрема, нарешті вдалося довезти до міста Запоріжжя маріупольців, яких вчора евакуювали з Бердянська. Всі 4000 людей зараз вже в безпеці.

Сьогодні з 10 погоджених гуманітарних коридорів спрацювали всі, всього евакуйовано 5 208 людей.

Про це віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук повідомила у відеозверненні.

"З 10 погоджених гуманітарних коридорів спрацювали всі 10. Всього евакуйовано 5 208 людей", - зазначила вона.

За словами Верещук, з міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті дісталися сьогодні 331 людина.

"Сьогодні нам нарешті вдалося довезти до міста Запоріжжя маріупольців, яких вчора евакуювали з Бердянська. Всі 4000 людей зараз вже в безпеці. Всього в колоні з Бердянська було 48 автобусів, які надали міста Запоріжжя, Дніпро, Кропивницький, до колони по маршруту доєдналися 5 автобусів з мешканцями населених пунктів Бердянського району Запорізької області", - розповіла вона.

Також Вереещук поінформувала, що у Київській області з села Плесецьке до міста Фастів, а також сіл Севериновка, Червона Слобода, Рожев та Ситняки до міста Біла Церква було евакуйовано 289 людей. Вдалося повторно дістатися і до міста Бородянка, звідки сьогодні евакуювали до міста Біла Церква 62 людини.

"З міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасна, Гірське та селища Нижнє сьогодні евакуювали 526 людей. Під час евакуації в зазначені міста було передано 80 тон гуманітарної допомоги (консерви, крупи, мука, мясо)", - додала віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій.

Нагадаємо, у березні Україна отримала понад 100 тонн гуманітарної допомоги. Гуманітарні вантажі оперативно обробляють у логістичних хабах та направляють в регіони.

Вас також можуть зацікавити новини: