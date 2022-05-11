На сьогодні проведення операції потребуватиме значних зусиль і великої кількості військ.

Бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов зауважує, що на сьогодні проведення операції з деблокування заводу "Азовсталь" потребуватиме значних зусиль і великої кількості військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

"Триває блокування і вогневий вплив по наших підрозділах в районі металургійного підприємства "Азовсталь" у Маріуполі. Зв'язок з підрозділами Сил оборони, які героїчно утримують позиції, підтримується. На сьогодні проведення операції з деблокування потребуватиме значного зусилля і зусилля значної кількості військ, оскільки підрозділи Збройних сил України перебувають на віддаленні від 150 до 200 кілометрів від Маріуполя", - наголосив він.

Крім того, додав Громов, окупанти створили розгалужену систему інженерних загороджень та оборонних рубежів, що "призведе до значних втрат з боку наших військ".

Він також підкреслив, що планування і проведення будь-яких операцій не є темою публічних обговорень.

"Збройні сили України неодноразово здійснювали доставку до Маріуполя боєприпасів, засобів зв'язку, медикаментів. Такі поставки були можливі до того часу, поки не було поширення інформації про надання допомоги. Внаслідок цього противником було вжито заходів щодо посилення системи протиповітряної оборони, що ускладнило проведення нами таких дій, призвело до втрати особового складу та вертольотів, які здійснювали евакуацію поранених", - підкреслив бригадний генерал.

Ситуація на "Азовсталі": що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські війська не зупиняються у спробах захопити завод "Азовсталь", на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти завдають ракетно-бомбові удари по території заводу та за допомогою артилерії та танків проводять штурмові дії.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що розблокування Маріуполя військовим шляхом наразі неможливе. Водночас, за його словами, для порятунку українських військових залучені впливові посередники та держави.

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