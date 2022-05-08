За словами президента, для розблокування міста потрібне важке озброєння, якого українські Збройні сили не мають.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що розблокування Маріуполя військовим шляхом наразі неможливе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

"Розблокувати воєнним шляхом місто Маріуполь неможливо. Це неможливо на сьогодні. І ми про це говорили відкрито. В України немає такої важкої зброї, щоб розблокувати військовим шляхом Маріуполь", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що влада намагається дипломатичним шляхом розв'язати це питання.

"Дипломатичний шлях привів до того, що цивільні люди сьогодні вивезені всі із заблокованого заводу "Азовсталь", - сказав глава держави.

Стосовно бійців, які перебувають в облозі на заводі "Азовсталь", Зеленський наголосив:

"Російські військові, російська армія, керівництво армії та політичне керівництво Російської Федерації не хочуть випускати наших військових".

Зеленський додав, що на допомогу в цьому питанні були запрошені перемовники з Туреччини, Ізраїлю та Швейцарії. Крім того, спробували вирішити це питання Франція, Організація Об'єднаних Націй та представники керівництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

"Росія міняє військових, тільки якщо вони полонені, - на полонених. Ось така ситуація. Це відповідь, яка є від Російської Федерації. Інших відповідей не існує", - сказав Зеленський.

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські війська оточили Маріуполь у перші дні широкомасштабного вторгнення в Україну. 1 травня почалась евакуація цивільних, які переховувались у бомбосховищі на "Азовсталі".

3 травня російські окупанти почали штурмувати завод. Ворог застосовував бронетехніку і танки, намагався висадити десант за допомогою катерів і залучив величезну кількість піхоти.

Нині росіяни продовжують інтенсивно обстрілювати "Азовсталь", за ніч було більш як 25 ворожих вильотів, зокрема, з бомбардувальників. Ворог працює ствольною артилерією, танками, мінометами, піхота окупантів намагається штурмувати територію заводу, також працюють ворожі снайпери.

Сьогодні, 8 травня, на брифінгу з території заводу "Азовсталь" офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що бійці не отримують жодної допомоги та залишилися з ворогом сам на сам. Він також додав, що бійці не мають наміру здатися у полон і вестимуть бойові дії до останнього.

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