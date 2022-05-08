Президент України Володимир Зеленський наголошує, що розблокування Маріуполя військовим шляхом наразі неможливе.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
"Розблокувати воєнним шляхом місто Маріуполь неможливо. Це неможливо на сьогодні. І ми про це говорили відкрито. В України немає такої важкої зброї, щоб розблокувати військовим шляхом Маріуполь", - підкреслив Зеленський.
Він додав, що влада намагається дипломатичним шляхом розв'язати це питання.
"Дипломатичний шлях привів до того, що цивільні люди сьогодні вивезені всі із заблокованого заводу "Азовсталь", - сказав глава держави.
Стосовно бійців, які перебувають в облозі на заводі "Азовсталь", Зеленський наголосив:
"Російські військові, російська армія, керівництво армії та політичне керівництво Російської Федерації не хочуть випускати наших військових".
Зеленський додав, що на допомогу в цьому питанні були запрошені перемовники з Туреччини, Ізраїлю та Швейцарії. Крім того, спробували вирішити це питання Франція, Організація Об'єднаних Націй та представники керівництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
"Росія міняє військових, тільки якщо вони полонені, - на полонених. Ось така ситуація. Це відповідь, яка є від Російської Федерації. Інших відповідей не існує", - сказав Зеленський.
Евакуація з "Азовсталі": що відомо
Як повідомляв УНІАН, російські війська оточили Маріуполь у перші дні широкомасштабного вторгнення в Україну. 1 травня почалась евакуація цивільних, які переховувались у бомбосховищі на "Азовсталі".
3 травня російські окупанти почали штурмувати завод. Ворог застосовував бронетехніку і танки, намагався висадити десант за допомогою катерів і залучив величезну кількість піхоти.
Нині росіяни продовжують інтенсивно обстрілювати "Азовсталь", за ніч було більш як 25 ворожих вильотів, зокрема, з бомбардувальників. Ворог працює ствольною артилерією, танками, мінометами, піхота окупантів намагається штурмувати територію заводу, також працюють ворожі снайпери.
Сьогодні, 8 травня, на брифінгу з території заводу "Азовсталь" офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що бійці не отримують жодної допомоги та залишилися з ворогом сам на сам. Він також додав, що бійці не мають наміру здатися у полон і вестимуть бойові дії до останнього.