Зруйнований завод" Азовсталь " в Маріуполі / фото : Maxar Technologies
Полк спецпризначення Національної гвардії "Азов" показав унікальні кадри операції з порятунку людей в окупованому росіянами Маріуполі.
Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Депутат подякував за підтримку ООН і Міжнародний Комітет Червоного Хреста.
"Багато хто працював для того, щоб це стало можливим. Робота триватиме, поки ми не врятуємо всіх наших людей", - сказав глава фракції СН.
Нагадаємо, окупанти Маріуполя роздали листівки про "правила" життя під "руським міром".