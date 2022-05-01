У парламенті подякували за підтримку ООН і Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Полк спецпризначення Національної гвардії "Азов" показав унікальні кадри операції з порятунку людей в окупованому росіянами Маріуполі.

Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Депутат подякував за підтримку ООН і Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

"Багато хто працював для того, щоб це стало можливим. Робота триватиме, поки ми не врятуємо всіх наших людей", - сказав глава фракції СН.

Нагадаємо, окупанти Маріуполя роздали листівки про "правила" життя під "руським міром".

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