Петро Андрющенко зазначив, що окупанти відкрили коридор для евакуації до Запоріжжя, і доки є цей шлях, ним треба скористатись, бо другої нагоди може не бути.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко закликав маріупольців, які залишаються в окупованому місті, евакуюватись.

Про це Андрющенко написав у своєму Telegram-каналі.

"Дорогі маріупольці, що залишаються в місті в надії на покращення. У вас зберігається не так багато часу, аби покинути місто та опинитись в цивілізованих умовах та безпеці… Шлях додому. Другий тиждень окупанти відкрили канал евакуації в Запоріжжя. Так, вони прикривають власні військові маневри - ви самі бачите колони техніки, що рухаються через місто. Але поки є шлях - користуйтесь. Другої нагоди може не бути", - наголосив він.

Андрющенко пояснив, чому необхідно залишити місто. Серед причин, зокрема, зруйнована інфраструктура, яку неможливо відновити до зими, що означає відсутність газопостачання та теплопостачання, проблеми з водою та електрикою.

Також, зазначив він, у місті не працюють медзаклади, бо немає лікарів, а обладнання розікрали.

"Безпека. Не таємниця, що поліція окупантів працює: а) на окупантів, б) в зв’язці з злочинцями… Поліція окупантів - це не про безпеку, а про заробіток. То дуже швидко в місті набере потужності третя сила – криміналітет", - додав Андрющенко.

Крім того, за словами радника мера Маріуполя, на півдні країни вже триває контрнаступ.

"До того ж зброя наших партнерів дістає вже глибоко в тил ворога. А ви зараз саме тил ворога. Ви бачите, як окупанти розміщують склади, бази та казарми серед ваших будівель. Все це - мішень. А ви - поруч, тому що ви живий щит для росіян. В разі влучання в склад БК страждають квартали поруч від детонації снарядів. Не наражайте себе на небезпеку", - підкреслив Андрющенко.

Також він зазначив, що восени окупаційна влада планує офіційно розпочати мобілізацію в Маріуполі.

"Всіх без виключення. І це не українська мобілізація, де потрібен досвід та військова спеціальність. Тут потрібне гарматне м’ясо. Тому біжіть, поки є час", - наголосив радник.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти змушують маріупольців розбирати завали за кашу і воду.

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