Люди набирають воду прямо в точках підземних фонтанів.

У Маріуполі російські окупанти знову без успіху спробували відновити водопостачання.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Він оприлюднив відео, на якому можна побачити, що вода тече прямо вулицями місті.

"Маріуполь. Прямо зараз. Чергова спроба відновлення водопостачання на Лівобережжі. Очікувано - нова річка в місці пориву", - написав Андрющенко.

За його словами, жителі окупованого міста скористали нагодою та почали набирати воду прямо в точках підземних фонтанів.

Радник міського голови відзначив, у будинках Лівобережного району та великої частини інших районів води все ще немає.

Як повідомляв УНІАН, раніше Петро Андрющенко назвав відсутність водопостачання у Маріуполі проблемою номер один. За його даними, доступ до водопостачання мають лише 5% місцевих мешканців.

Також він заявляв, що централізоване опалення в Маріуполі не зможуть відновити через неможливість реконструкції котельних або підключення газу. Жителів окупованого Маріуполя чекає найгірша зима за всі часи існування міста, зазначив Андрющенко.

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