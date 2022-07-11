Гарантована оплата важкої праці на спеці - тарілка каші та пляшка води.

Окупанти змушують маріупольців розбирати завали та прибирати вулиці за їжу.

Про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Попри обіцянки та часткову виплату найбільш незадоволеним, маріупольці продовжують працювати на розборі завалів та прибиранні вулиць за їжу. Тарілка каші та пляшка води - єдина гарантована оплата важкої праці на спеці. Всього окупаційній владі Маріуполя виділено грошей на оплату 900 робочих на завалах з розрахунку 12 тис. рублів (приблизно 6 тис. грн. за реальним курсом) на місяць. Реально задіяно в три-чотири рази більше. Саме так окупаційна адміністрація Іващенко і ко. створює картинку для кураторів з росії щодо власної здатності керувати містом. При тому, він та його родина досі крадуть не тільки гуманітарку та дизпаливо разом з російськими мчсниками, але й гроші, що привозять для виплат у т.ч. зарплати робочим", - повідомив він.

Раніше стало відомо, від чого нині вмирають мешканці тимчасово окупованого Маріуполя. Люди страждають від стресу, адже рашисти принесли їм чимало горя.

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