В РФ придумали, як захистити 'Шахеди' від дронів-перехоплювачів, - Флеш

На сьогодні зенітні дрони запезпечують до 40% перехоплень "Шахедів"

Росіяни продовжують шукати способи захистити свої "Шахеди" від українських дронів-перехоплювачів. Про це розповів у своєму Телеграм фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Зокрема, за його словами, "є обґрунтовані підозри", що на окремих "Шахедах" росіяни почали встановлювати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для придушення зенітних дронів, а також для створення перешкод радіолокаційним станціям.

"Нічого тут несподіваного для нас немає, але важливо тримати всю ситуацію під контролем ще до того, як факти будуть пiдтверджені", - додав Флеш.

Відео дня

Російські модифікації "Шахедів"

Як писав УНІАН, росіяни постійно експериментують з дронами "Шахед". Зокрема раніше повідомлялося, що на деяких дронах почали встановлювати ракети класу "повітря-повітря" (наприклад, Р-60). Такі модифікації призначені для протидії української авіації.

Серед інших експериментів – реактивні версії з потужнішими двигунами, які розвивають вищу швидкість і краще ухиляються від ППО. Крім того, на дронах з'являються камери заднього огляду для ухилення від перехоплювачів.

Вас також можуть зацікавити новини: