Втім, окупантам вдалося захопити Миколаївку.

Ворожу атаку на Лисичанськ відбито, в Сєвєродонецьку - тривають бої, а Миколаївку окупантам вдалося захопити.

Про це у своєму Telegram повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Сьогодні зранку окупанти вели наступ у районі Мирної Долини, де тривають бойові дії. Наступ ворога в районі Борівського успішно зупинений. Крім того, наші воїни відбили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали втрат та змусили ворога відступити. Втім, силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу росіянам вдалося оволодіти Миколаївкою", - повідомив він.

Гайдай також зауважив, що у Лисичанську знайдені тіла двох загиблих, а пораненого чоловіка госпіталізовано до Чернівців.

Він також повідомив, що ворог завдав авіаційного удару по Борівському.

"Лисичанськ та Борівське витримали авіаційні удари. Зі всіх наявних видів озброєння російська армія відкривала вогонь по Сєвєродонецьку, Білій Горі, Вовчоярівці. У Сєвєродонецьку окупанти пошкодили територію "Азот" та цегляного заводу, обстріляли селища Синецький та Павлоград та три розбиті декілька тижнів тому мости. Багато будинків та приміщення житлово-комунального господарства зруйновано в Лисичанську, страждають від російських снарядів навколишні села", - додав він.

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Росія зосередила всі зусилля на захопленні Сєвєродонецька і виході до Лисичанська. Ворог закріплюється на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки.

На Луганщині окупанти намагаються встановити контроль над Гірським і вже зайняли Миколаївку. Спробу наступу ворога в напрямку Мар'їнки ЗСУ жорстко придушили.

Українські військові зупинили наступ російських окупантів у напрямку південної околиці Лисичанська Луганської області - завдали противнику втрат і змусили відступити.

Під Харковом противник обстрілює раніше звільнені села, намагається утримати займані рубежі, щоб не дати ЗСУ вийти до кордону.

За даними Міноборони, ЗСУ зараз здійснюють маневрову оборону на Донбасі, бо у ворога вогнева перевага. Українські захисники роблять все, щоб не допустити оточення російськими силами.

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