За словами очільника області, усе, що у них є (техніка, особовий склад), просувається в напрямку Луганщини.

Російська загарбницька армія кинула усі резерви на захоплення Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Радіо Свобода.

"Усе, що у них є (техніка, особовий склад), просувається в нашому напрямку. У Сєвєродонецьку в зоні "промки" на "Азоті" наші захисники довгий час стримували ворога, але під постійними обстрілами там зруйновано вже дуже багато захисних споруд і, можливо, навіть, доведеться відійти на нові укріплені райони", – припускає Гайдай.

За його словами, у разі захоплення Сєвєродонецька мирні жителі, що ховаються на території заводу "Азот", зможуть вийти лише на окуповані території.

Як раніше повідомляв УНІАН, війська Росії вранці 24 лютого здійснили повномасштабне вторгнення на українську територію. Супротивники бомбили військові об'єкти, а пізніше атакували й житло мирних людей, було багато жертв та постраждалих.

Супротивник захопив низку населених пунктів на сході та півдні України. Пізніше окупанти пішли у наступ на Донбасі, і "гарячою точкою" став Сєвєродонецьк.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що супротивник планує до 26 червня захопити всю Луганщину.

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