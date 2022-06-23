Бої за Сєвєродонецьк тривають, зазначили у Генштабі української армії.

Українські військові зупинили наступ російських окупантів у напрямку південної околиці Лисичанська Луганської області - завдали супротивнику втрат і змусили відступити.

Про успіхи захисників нашої країни йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо ситуації з російським вторгненням.

"Для поновлення наступу окупанти висувають резерви. Наступальні дії ворога поблизу Борівського українські захисники також зупинили. Противник провів розвідку боєм в районі населеного пункту Біла Гора. Продовжив наступ в районі населеного пункту Рай-Олександрівка, тривають бої", - зазначили у Генштабі.

За його даними, тривають бойові дії за контроль над Сєвєродонецьком.

"Підрозділами зі складу 2-го армійського корпусу, за підтримки загонів Росгвардії, ведуться штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком...", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, війська Росії вранці 24 лютого здійснили повномасштабне вторгнення на українську територію. Супротивники бомбили військові об'єкти, а пізніше атакували й житло мирних людей, було багато жертв та постраждалих.

Супротивник захопив низку населених пунктів на сході та півдні України. Пізніше окупанти пішли у наступ на Донбасі, і "гарячою точкою" став Сєвєродонецьк.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що супротивник планує до 26 червня захопити всю Луганщину.

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