Збройні сили роблять все, щоб не допустити оточення та просування ворога вглиб території.

Ситуація на сході України залишається складною, Збройні сили здійснюють там маневрену оборону.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.

"Що стосується сходу, дійсно, це гаряча точка зараз, там тривають запеклі бої. На сьогодні ворог має вогневу перевагу, але Збройні сили зі свого боку завдають ворогу втрат. ЗСУ роблять все, щоб не допустити оточення, просування ворога вглиб території, а також намагаються всіляко відтягнути сили ворога. Ситуація складна, цього ніхто не приховує. Зараз ЗСУ здійснюють маневрену оборону і змінюють певні рубежі", - сказала вона.

Раніше повідомлялося, що зараз в районі Сєвєродонецька тривають вирішальні бої, тому що в планах росіян захопити всю Луганську область до 26 червня. Росіяни намагаються прорвати оборону українських військ і взяти в оточення угруповання, яке здійснює оборону Лисичанська і Сєвєродонецька.

Армія Російської Федерації спрямувала усі резерви на штурм Сєвєродонецька та напрямку Золоте-Тошківка.

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