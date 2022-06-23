Спробу наступу ворога в напрямку Мар’їнки українські підрозділи жорстко придушили.

На Луганщині окупанти намагаються встановити контроль над Гірським і вже зайняли Миколаївку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії різних калібрів українські позиції в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Клинове, Торецьк, Новолуганське, Покровське, Луганське та Кодема. Армійська авіація загарбників завдала удару поблизу Клинового.

"Окупанти намагаються встановити контроль над населеним пунктом Гірське. Силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу оволоділи Миколаївкою", - йдеться у повідомленні.

Водночас провалом для ворога завершилась розвідка боєм в районі населеного пункту Вершина.

Противник безуспішно намагався скувати боєм дії українських підрозділів в районі Клинового.

На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював позиції підрозділів ЗСУ із танків та артилерії поблизу Павлівки, Вугледара і Пречистівки. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Павлівка, Вугледар та Шевченко. Поблизу останнього українські військові дали окупантам жорсткий бій і змусили відійти.

За даними Генштабу, для виявлення слабких місць в обороні українських підрозділів окупанти задіяли диверсійно-розвідувальні групи в районах населених пунктів Времівка, Новосілки та Нескучне. Українські воїни їх успішно виявили - з великими втратами ворог відійшов.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив. З метою недопущення перекидання резервів на інші напрямки обстрілював позиції українських військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Пісків, Опитного, Мар’їнки, Грушового та Новополя.

Спробу наступу ворога в напрямку Мар’їнки ЗСУ жорстко придушили.

На Донецькому напрямку противник продовжує обстріли підрозділів Сил оборони з і ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків по лінії зіткнення. Основні зусилля зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, закріплюється на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки. Намагається поповнити втрати.

На Краматорському напрямку противник активних дій не вів.

Як повідомляв УНІАН, українські військові зупинили наступ російських окупантів у напрямку південної околиці Лисичанська Луганської області - завдали супротивнику втрат і змусили відступити.