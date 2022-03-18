Він вважає, що росіянам не вдасться оточити Київ.

Росіяни близькі до точки, коли вони вже більше не зможуть продовжувати атаку, але за умови тиску Заходу протягом наступних 10-ти днів.

Про це в інтерв’ю заявив колишній командувач військами США у Європі Бен Ходжес.

Він вважає, що росіянам не вдасться оточити Київ.

"Я думаю, що росіянам не вдасться оточити Київ, а тим більше захопити його. Вони вже майже 19 днів намагаються захопити Маріуполь. Для росіян це мало б бути найпростіше місто для захоплення, враховуючи близькість їхнього флоту на сил у Криму й на Донбасі. Але вони досі не змогли цього зробити. Я не вірю, що у них є можливість фактично оточити Київ. Я був там 5 тижнів тому – це дуже-дуже велике місто на березі однієї з найбільших річок Європи. Там дуже складний рельєф, у них немає потужностей, щоб оточити його", - висловився військовий.

При цьому Ходжес каже, що росіяни продовжать бомбардувати Київ так, як це окупанти роблять з іншими містами.

"Тому важливо, щоб допомога, яку ми надаємо Україні, включала можливість знищення ракетних установок, які використовують росіяни. Саме тому я кажу, що це буде вирішальний тиждень. Попереду – вирішальний тиждень, під час якого наші дії повинні змусити росіян досягти кульмінації, щоб вони більше не могли атакувати", - пояснив Ходжес.

І саме тоді Україна матиме вигіднішу позицію у переговорах з Росією, сказав він.

Водночас Ходжес додав, що Захід і НАТО надають надмірне значення російським погрозам, зокрема про ядерну зброю: "Я не вірю, що Кремль використає ядерну зброю. По-перше, Путін не зможе зробити це сам. І я не вірю, що люди, які його оточують, насправді зацікавлені у ядерній загрозі. Через це ми ніби відмовляємося від рішучих дій, які ми повинні робити. Ми занадто багато говоримо про те, що ми не можемо і чого не будемо робити. І недостатньо про те – що ми можемо зробити".

На думку Ходжеса, Захід переоцінює такі речі РФ і таким чином стримує себе.

"Що буде далі? Якщо я маю рацію, то протягом наступних 10-12 днів російські війська досягнуть піку і більше не зможуть продовжувати атаку. Вони очевидно захочуть заморозити те, що захопити. Саме цей момент ми маємо використати. У нас буде краща переговорна позиція. І ми повинні вимагати, щоб вони не тільки повернулися до періоду 24 лютого, а й до того, про що говорив президент Байден – що український суверенітет є пріоритетом для США. Що росіяни повинні залишити Крим, повинні залишити Донбас. А потім ми розпочнемо відбудову. Я маю на увазі, що буде 3 мільйони біженців, які захочуть повернутися додому. Це буде величезний виклик з відбудовою і допомогою переселенцям", - сказав Ходжес.

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