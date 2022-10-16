За його словами, проблеми російської армії настільки глибокі та системні, що їх неможливо виправити навіть за місяці роботи.

Втрата довіри між Генштабом РФ і президентом Росії Володимиром Путіним може спричинити вибух.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" сказав екс-командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті генерал-лейтенант Бен Ходжес.

За його словами, Путін призначив нового командувача, оскільки той дуже до нього лояльний.

Відео дня

"Суровікін - це новий командувач російських окупаційних військ та має репутацію брутального і корумпованого. Чи хтось буде здивованим, що Кремль обере корумпованого злочинця і вбивцю на посаду нового командувача? Це ж було прогнозовано. Тим паче, що він ще й дуже лояльний, а це зараз є найважливішою якістю для призначення на посаду, бо Путін стурбований тим, що його генерали не підтримують його так, як підтримували раніше", - пояснив Ходжес.

За словами експерта, наразі неважливо хто стане у РФ новим командувачем. Проблеми російської армії настільки глибокі та системні, що новий керівник не зможе виправити це за кілька тижнів чи місяців.

"Корупція, відсутність координації між повітряними силами, сухопутними військами та флотом, провалена логістична система. Все це такий жах, що неважливо, хто б не став командувачем, він не зможе цього подолати. Тож яка відмінність нового командувача? Думаю він продовжить той чи інший тип брутальної тактики й чим скоріше вони зазнають поразки, тим краще", - підсумував Ходжес.

Війна в Україні

Війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну без оголошення війни. Там назвали повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" України.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть до 300 тисяч осіб.

23-27 вересня російські окупанти провели на захоплених частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій - про вихід зі складу України і приєднання до Росії у Донецькій і Луганській - про приєднання до Росії. 30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Станом на 16 жовтня загальні втрати живої сили Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення досягли позначки в 65 тисяч осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: