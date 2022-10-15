За словами експерта, до змови проти Путіна можуть приєднатися силовики і ФСБ коли зрозуміють, що той їх усіх тягне на дно.

Перспективи повалення російського диктатора Володимира Путіна на сьогоднішній день ростуть і вже не такі неможливі, як ще півроку тому.

Про це сказав російський соціолог Ігор Ейдман в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, це пов'язано з невдачами російської армії у війні проти України.

"Перспективи повалення Путіна, які ще півроку тому здавалися мені абсолютно неможливими, через його самогубну та руйнівну політику зростають. Ростуть буквально кожен день з кожною невдачею російської армії", - сказав Ейдман.

Він вважає, що російські еліти і чиновники готові до такого повороту, оскільки їм війна не потрібна і вони хочуть, щоб все це закінчилося. За словами експерта, воювати до кінця готові тільки відморозки, маргінали і пропагандисти, яким вже нікуди діватися.

"Велика частина російської правлячої еліти, великий бізнес, чиновництво хотіли б, щоб все повернулося на круги своя, і щоб цей кошмар, що почався 24 лютого, закінчився. За великим рахунком закусили вудила й готові воювати до переможного кінця тільки відморозки типу Пригожина і Кадирова - люди, які в системі ще нещодавно сприймалися як маргінали. До них примикають спившийся кокаїніст Медведєв зі своїми божевільними тирадами, і пропагандисти, яким просто діватися нікуди. Але середні чиновники типу Мішустіна або Собяніна давно хочуть, щоб цей кошмар припинився. І Собянін знову хотів би перекладати по 10 разів плиточку в Москві, і з кожної плиточки свою копієчку мати. Йому та іншим чиновникам ця війна абсолютно не потрібна. Вони прекрасно розуміють, що це може дестабілізувати систему. Вони вже потрапили під санкції, а це тільки початок. Далі вони можуть потрапити під капітальну роздачу як в міжнародному плані, так і всередині країни", - говорить Ейдман.

Російський соціолог зазначає, що Путін боїться перспектив свого повалення, тому довіряє тільки старим перевіреним кадрам, небажаючи їх знімати з посад, навіть якщо це об'єктивно назріло.

"Він завжди боїться. Він взагалі боягуз, як про нього писали люди, які його знають. Він як божевільний трясеться за своє здоров'я та свою безпеку. Тому, до речі, він і не змінює нікого. Адже всі ці воєнкори, Телеграм-канали та інші вже давно вимагають кадрових змін. А кадрових змін немає навіть в армії! Уже шкуру Шойгу вимагає і Пригожин, і Кадиров, і всі головні екстремісти-вояки. Але Шойгу на місці і навіть продовжує паритися. Я думаю, що він довіряє своїм старим дружкам. А якщо прийде хтось новий - чорт його знає, чого від нього очікувати можна, в тому числі й у сенсі змови. Як відомо, під час різних внутрішньоелітних змов у Росії саме найближчі соратники зраджували свого царя або свого генсека. Згадаймо змову проти Хрущова, Павла І. Тоді їм ніж у спину встромили ті, кому вони найбільше довіряли", - сказав Ейдман.

За його словами, до змови проти Путіна можуть приєднатися силовики і ФСБ коли зрозуміють, що той їх усіх тягне на дно. "І просто як Павла І - табакерочкою, в лісочок, і все - на цьому закінчиться славне правління", - додає експерт.

Соціолог вважає, що Путіна можуть вбити в результаті подібних змов, якщо він буде становити для них небезпеку.

"А можуть як серби, які здали Мілошевича в Гаагу, щоб відкупитися від Заходу і налагодити відносини. Адже перше, що буде робити новий правитель після Путіна - намагатися домовитися зі США і Європою про відновлення нормальних відносин. У першу чергу економічних, адже Росія десятиліттями виконувала роль газового, бензинового і ресурсного постачальника на захід. І це був основний потік валюти, за рахунок чого Росія піднялася після 90-х років. Саме за рахунок цього Москва стала "красунею", як Собянін любить підкреслювати. Все, зараз це закінчилося. Божевільний Путін своїми діями сам прискорює цей процес. Їхній єдиний шанс - це "продати" Путіна за те, щоб Захід їх пробачив", - говорить Ейдман.

Переворот в Росії і повалення Путіна

Про можливий переворот у Росії і повалення Володимира Путіна, а то і його вбивство, багато експертів говорять вже давно. Значно активізувалися ці розмови після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Це призвело до значного посилення санкцій як проти російської влади, так і проти олігархів і бізнесу, що викликало їхнє невдоволення.

Нещодавно, 8 жовтня, після вибуху на Кримському мосту і його руйнування, в ГУР України повідомили, що в Москві відбуваються численні арешти військових. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Путін втратив контроль над своїми спецслужбами. На його думку, вибухи на Кримському мосту влаштували представники російських силових структур, які протистоять один одному.

Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський вважає, що Путін зараз готує бійню для генералітету Росії, оскільки хоче звинуватити посадовців у програші війни проти України.

Піонтковський також вважає, що дискусії щодо відсторонення Путіна закінчаться, коли ЗСУ звільнять Херсон. За його словами, одним із проміжних варіантів може бути оголошення, що за станом здоров'я Путін тимчасово передає обов'язки колективному органу - Радбезу РФ.

Раніше екс-депутат Державної Думи Ілля Пономарьов заявляв, що якщо замість президента Росії Володимира Путіна до влади прийде його Конституційний наступник - прем'єр-міністр Михайло Мішустін, то він намагатиметься зупинити бойові дії в Україні.

А ось посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс переконана, що на сьогодні в Російській Федерації не видно наступника президента Володимира Путіна, чиє правління було б безпечним для України.

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