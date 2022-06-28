Альянс готовий продовжувати надавати підтримку.

Генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг повідомив про намір НАТО узгодити пакет підтримки України.

Про це йдеться у його спільній з очільником уряду Іспанії заяві на відкритті Мадридського саміту НАТО-2022.

"Ми узгодимо комплексний пакет підтримки Україні для того, щоб допомогти їм відстояти своє право на самозахист. Це надзвичайно важливо, і ми готові продовжувати надавати підтримку, тому що Україна стикається з жорстокістю, яку ми не бачили у Європі з часів Другої світової", - наголосив він.

Столтенберг також наголосив, що НАТО сподівається досягти прогресу у прийнятті Фінляндії та Швеції.

"Щоб мати можливість захищатися в більш небезпечному світі, нам також потрібно більше інвестувати в нашу оборону", – зауважив генсек НАТО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 червня, президент України Володимир Зеленський провів розмову із генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Він наголосив на важливості потужної протиракетної оборони для України для запобігання російським терактам.

Столтенберг запевнив у збільшенні підтримки України на саміті Альянсу, який відбудеться у Мадриді 29-30 червня.

Вас також можуть зацікавити новини: