Голова турецького парламенту заявив, що країна заслуговує більшої поваги.

Туреччина готова відкласти членство Швеції і Фінляндії в НАТО більш ніж на рік, якщо країни не виконають їх вимоги.

Про це The Guardian заявив голова турецького парламенту Акіф Чагатай Килич.

"Це питання життєво важливих національних інтересів, і ми готові запобігти їх членству протягом року, якщо це необхідно. Туреччина є другою за величиною армією в НАТО і надає безпілотники, які допомагають Україні захищатися. Ми заслуговуємо більшої поваги", - сказав він.

Також політик зазначив, що Туреччина поважає свої обов'язки і відповідальність перед Альянсом.

"Що [Швеція та Фінляндія] збираються робити? Вони вкривають терористичні організації, які вбивають мій народ, не поважають мої кордони, становлять екзистенційну загрозу для моєї країни. Єдине, чого ми вимагаємо, це щоб не було відмінностей. Терористична організація є терористична організація", - підкреслив він.

Це питання загрожує зірвати саміт НАТО, який повинен початися в Мадриді 29 червня.

Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО 18 травня. Посли Альянсу зустрілися, щоб почати переговори про приєднання до військово-політичного блоку, однак Туреччина заблокувала цей процес.

Вона вимагає зняти з Туреччини санкції на постачання зброї і припинити підтримувати представники робочої партії Курдистану і руху Фетхуллаха Гюлена.

Крім того, Туреччина відправила Фінляндії десять запитів на екстрадицію. Фінляндія запити Туреччини задовольнила лише частково.

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