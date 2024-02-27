Українські захисники перетворили на непотріб по 16 бойових броньованих машин та артсистем окупантів.

Українскі захисники безупинно боронять нашу землю від російських окупантів. За минулу добу, 26 лютого, бійці ЗСУ знищили ще 850 представників армії Російської Федерації.

Генеральний штаб у Facebook повідомив, що загальні бойові втрати станом на ранок 27 лютого склали:

особового складу ‒ близько 411550 (+850) осіб;

танків ‒ 6556 (+1) одиниц;

бойових броньованих машин ‒ 12494 (+16);

артилерійських систем – 1009 (+16);

РСЗВ – 1000 (+0);

засоби ППО ‒ 686 (+0);

літаків / гелікоптерів – 340 (+0) / 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7729 (+22);

крилаті ракети ‒ 1912 (+2);

кораблі /катери ‒ 25 (+0);

підводні човвни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн– 13065 (+28);

спеціальна техніка ‒ 1588 (+8).

Втрати РФ в Україні за останній тиждень - головні новини

За тиждень, з 18 по 25 лютого, Сили оборони України знищили близько 7390 чоловік особового складу окупантів. Перетворено на брухт 55 ворожих танків, 243 бойових броньованих машини, 272 артилерійських системи, 15 РСЗВ, 10 установок ППО, 275 одиниць автотехніки, 38 одиниць спецтехніки. Також нашими захисниками знищено п'ять літаків, дев'ять крилатих ракет та 232 БпЛА.

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