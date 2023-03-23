Інформація про начебто відхід противника була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних.

Станом на 22 березня всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені у Новій Каховці Херсонської області, залишили місто, повідомляє Генштаб ЗСУ. ОНОВЛЕНО 20:06 Генштаб спростував вказану інформацію.

"Окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних. Однак, ми неодмінно звільнимо і Нову Каховку", - наголошує Генштаб.

У зведенні також йдеться про те, що окупанти "конфісковували" у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони.

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У низці населених пунктів тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області загарбники почали пошуки громадян з проукраїнскою позицією. Для цього вони використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів та списки тих осіб, які проходили службу в правоохоронних органах України.

Війна в Україні – ситуація на сході й півдні

Бахмут залишається епіцентром найжорстокіших боїв на сході. Водночас ворог посилює тиск на Авдіївку, щоб уможливити операцію під Вугледаром.

Загалом, протягом 22 березня наступ РФ тривав на п'яти напрямках – на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському.

На півдні ворог посилює оборону у передчутті майбутнього контрнаступу ЗСУ, який, на думку Заходу, включає й деокупацію так званого "сухопутного коридору" РФ й Криму – з Мелітополем і лівобережжям Херсонщини.

Нещодавно у Криму прогриміли вибухи, зокрема на залізничній дорозі, якою РФ перекидає ракети своєму південному угрупуванню. Спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк, коментуючи "бавовну", натякнула, що ЗСУ таким чином готуються контрнаступати й зачищають від противника "30-кілометрову смугу".

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