На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 16 атак ворога.

Окупанти вирішили активізувати атаки в осінньо-зимовий період. Ситуація на фронті залишається складною. Протягом доби відбулось 53 бойових зіткнення на кількох напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили всі атаки ворога південно-західніше Новоданилівки Запорізької області. Також противник намагався безуспішно відновити втрачене положення західніше Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 12 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області та ще 4 атаки біля Стельмахівки та Надії Луганської області. Крім того противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

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На Бахмутському напрямку відбито три ворожі атаки в районі населеного пункту Андріївка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили 7 атак противника.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 16 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки, Олександрополя Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Серебрянського лісництва Луганської області та населених пунктів Сіверськ, Спірне Донецької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Крім цього, за минулу добу російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши п’ять керованих ракет Х-59, одну балістичну ракету "Іскандер-М" та 12 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено дві ракети Х-59 та 11 "Щахедів".

"Загалом ворог завдав 6 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 16 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", – інформують в Генштабі. При цьому руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

В Генштабі також зазначили, що протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 1 артилерійський засіб противника.

Ситуація на фронті - останні новини

Російські окупаційні війська активізувалися на Лимано-Купʼянському напрямку. Начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш зазначив, що після нетривалої паузи ворог відновив бойові дії, застосовуючи штурмові роти. Зокрема "Шторм", "Шторм Z", підрозділи 1-ї танкової роти, 6-ї та 20-ї армії РФ. За минулу добу противник 710 разів обстріляв позиції ЗСУ з різних видів озброєння. 15 атак було відбито на Лимано-Куп'янському напрямку.

Він зазначив, що окупанти акцентують увагу на захопленні та оточенні Купʼянська, але усі атаки ворога наражаються на потужну відсіч з боку Сил оборони.

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