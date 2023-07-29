Українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту.

Українські військові продовжують контрнаступальні дії на північному та південному флангах Бахмуту і мають успіхи, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики акцентують, що успіхи українців під Бахмутом підтверджують і українські, і російські джерела.

"Російські війська 28 липня вели наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута та в районі кордону Донецької та Запорізької області, на окремих ділянках просунулися вперед. Українські війська 28 липня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися вздовж лінії Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута та вздовж кордону Донецької та Запорізької області", – зазначають в ISW.

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Російські джерела заявляють про просування українських військ поблизу Курдюмівки та Андріївки. За інформацією українського Генштабу, там тривають бої.

"Українське джерело стверджувало 28 липня, що українські сили просунулися в напрямку Бахмута на понад 1200 метрів. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 27 липня повідомила, що українські війська продовжують наступ на південь від Бахмута, а Генштаб України 28 липня повідомив, що тривають бої на північ від Бахмута та на південь від Бахмута поблизу Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки (усі за 5- 11 км на південь від Бахмута). Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська зосереджуються на контрбатарейному вогні по значних скупченнях російської артилерії поблизу Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. … Російські війська продовжували контратаки, щоб зупинити українські наступальні операції поблизу Бахмута, що тривають", – пишуть аналітики.

Ситуація під Бахмутом - останні повідомлення

Вранці в п’ятницю, 28 липня, Генштаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. Понад 15 населених пунктів постраждали від ворожих артилерійських обстрілів.

Ввечері поінформували, що на Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах західніше та південніше Кліщіївки Донецької області. При цьому під вогнем опинилися райони Курдюмівки, Білої Гори та Нью-Йорка та ще понад 10 населених пунктів.

Експерти зазначають, що українські сили стискають кільце навколо Бахмута, захід в тил міста буде можливий після наступу під Кремінною Луганської області.

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