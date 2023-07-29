Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1510 вогневих завдання.

На Таврійському напрямку триває бойова робота і Сили оборони системно вибивають ворога та мають певний успіх.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Телеграм-каналі, українські військові звільнили Старомайорське на Донеччині і закріплюються на досягнутих рубежах.

Загалом, протягом минулої доби ворог 17 разів атакував наші позиції та здійснив 666 обстрілів. Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1510 вогневих завдання.

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За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Знищено 19 одиниць військової техніки противника.

"Зокрема, 2 танки, 4 ББМ, гармата Д-20, БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", БПЛА "Еленор", гармата 2А36 "Гіацинт-Б" та автомобільна техніка. Також було знищено 8 складів боєприпасів ворога", - сказано у повідомленні.

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Вранці 28 липня з'явилися кадри, як ЗСУ звільняли Старомайорське, і інформацію підтвердили в Генштабі.

Сили оборони України протягом доби здійснили влучні удари по окупантах та їхній техніці й складах, а наша авіація за добу завдала три удари по районах зосередження особового складу противника.

Сили оборони України впевнено просуваються на півдні і вже впритул наблизилися до критичної ділянки в Запорізькій області.

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