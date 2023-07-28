Українська контрнаступальна операція приносить перші значні здобутки.

Український контрнаступ нарешті може досягти успіху. На фронт підтягнулися свіжі сили, озброєні західною технікою, які ламають російські зуби дракона.

Як повідомляє Foreign Policy, ще у червні на фронт підтягнулися основні підрозділи, навчені на Заході, зокрема 47 артилерійська бригада та 47-ма механізована бригада.

Але оскільки ці війська зіткнулися зі щільними мінними полями, зубами дракона та зонами ураження артилерією, Київ утримався від відправки інших великих підрозділів, навчених Заходом, таких як 10-й оперативний корпус. Українські чиновники, зокрема і президент Володимир Зеленський, стурбовані скороченням західних поставок боєприпасів.

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Як зазначає видання, у четвер українські військові підтвердили, що їхні підрозділи почали просуватися на південному напрямку, попри потужні оборонні укріплення окупантів. Це свідчить про те, що українці залучили резерви. Основним маршрутом атаки, схоже, є глибше просування в окуповані райони Запорізької області, яка межує з Азовським морем, спочатку в бік міст Оріхів і Роботине, з наступного удару ЗСУ завдадуть у бік окупованих Росією Мелітополя та Бердянська.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські сили "поступово просуваються" до Азовського моря. Водночас Інститут вивчення війни зауважив, що українці досягли успіху принаймні в одній з початкових операцій: прорвали частину російської оборони на південь від міста Оріхів. Російські військові блогери підтвердили, що Україна зайняла місто Старомайорське, можливо, з метою розділити окуповані райони Донецької та Запорізької областей.

Тим часом Україна продовжує відбиватися від російських атак. Попри удари по базах та складах боєприпасів РФ, країна-окупант все ще намагається атакувати Україну ракетами. Нещодавно Росія випустила гіперзвукові ракети "Кинджал" з метою уразити аеродром, де нібито зберігають частину запасів британських ракет великої дальності Storm Shadow.

Видання зазначає, що поштовх України викликав рідкісну відповідь Володимира Путіна. Російський президент заявив, що його війська відбивали українські атаки на Запоріжжі та завдали великих втрат, не посилаючись на прямі докази.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Минулої доби авіація Сил оборони України за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, район зосередження особового складу, п’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Також повідомлялося, що Збройні сили України минулої доби відбили атаки російських окупантів на Бахмутському та Авдіївському напрямках, та звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області.

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