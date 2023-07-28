При цьому вони ще й виводять з ладу власну військову техніку.

На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати загарбників у живій силі, в підрозділах російських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. В повідомленні сказано, що в районі населеного пункту Розівка Запорізької області, близько 60 російських військовослужбовців зі складу 247 десантно-штурмового полку 7 десантно-штурмової дивізії ЗС РФ відмовились виконувати бойові завдання в районі села Старомайорське Донецької області.

"При цьому окупанти частково вивели з ладу власну автомобільну та бронетанкову техніку", - зазначає Генштаб.

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Увечері 27 липня ЗСУ повідомили, що їм вдалося звільнити на Шахтарському напрямку село Старомайорське.

28 липня Генштаб ЗСУ підтвердив, що цей населений пункт під контролем української армії.

Російські окупанти в Україні

В Росії все більше справ у судах через відмову йти воювати. У РФ цієї весни у військових судах почали фіксувати різке зростання кримінальних справ проти солдатів, які не хочуть брати участь у бойових діях в Україні.

Як пише " Медіазона", з початку мобілізації, яка стартувала в РФ восени 2022 року, всього до російських судів надійшло 1064 таких справи. Різке зростання кількості "мобілізаційних" справ розпочалося у березні цього року - за місяць до судів надійшло майже 400 справ.

Переважна більшість кримінальних справ порушили за статтею самовільне залишення частини під час мобілізації (стаття 337 КК РФ). Усього до судів надійшла 951 справа, з яких за 586 вже винесли рішення. Далі за популярністю йдуть справи про невиконання наказу під час мобілізації (ст. 332 Кримінального кодексу).

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