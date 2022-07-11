Ця "крихітка" здатна запустити 40 ракет за 20 секунд, на відстань до 20-ти км.

Воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" вже нищать російських загарбників чеськими "Вампірами". Це реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) RM-70 Vampire.

Відповідне відео військові оприлюднили у себе в фейсбуці.

"Не хотіли хлопці спати, виїжджають в поле "Гради"", – коротко підписали відео штурмовики, натякаючи, що чеські "Вампіри" – це аналог радянських "Градів"

Варто зазначити, реактивні системи залпового вогню RM-70 Vampire надійшли на озброєнні Сил оборони Україн ще у квітні. За даними відкритих джерел, Україна отримала близько 20-ти таких установок.

Як УНІАН вже розповідав, реактивна система залпового вогню RM-70 калібру 122 мм була розроблена в Чехословачинні. Фактично це копія радянського БМ-21 "Град", але чеська розробка має певні переваги.

Ця "крихітка" здатна запустити 40 ракет за 20 секунд, на відстань до 20-ти км. Разом з тим за оновленим сучасним шасі T-815-7 та аналогічною 122-мм системою з механізмом перезаряджання ховається те, що відрізняє артилерію XXI сторіччя від XX – цифрова система управління вогнем.

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