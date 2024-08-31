Глава МЗС Чехії: Прага підтримує дозвіл Україні бити вглиб РФ, але не ми постачаємо цю зброю

Чеська Республіка не встановлює жодних обмежень на системи, які вона надає.

Чехія має "дуже просту позицію" щодо ударів західною зброєю по Росії - Україна має право оборонятися, в тому числі на території ворога. Про це у коментарі Радіо Свобода міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в рамках конференції з безпеки Globsec у Празі.

"Україна є жертвою агресії, і згідно зі Статутом ООН агресор має право захищатися. Ця оборона за логікою може відбуватися і на території агресора. Це означає, що Чеська Республіка не встановлює жодних обмежень на системи, які вона надає, або на зброю чи боєприпаси, які вона постачає, на те, яке військове обладнання постачається в Україну", - сказав він.

На думку Ліпавського, краще, якщо російський літак, який є носієм ракет і бомб, "навіть не злетить", ніж українській ППО доведеться збивати ракети, що вже летять. Водночас дипломат визнав, що існує "багато труднощів і багато розбіжностей" між союзниками України щодо цього.

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"Давайте будемо реалістами в тому, що найскладніші системи озброєння, які можуть мати велику дальність або просто поставити постачальника перед певними стратегічними дилемами, не надходять із Чехії. Це означає, що ми не (стикаємося - УНІАН) з питаннями, які виникають, наприклад, у деяких наших союзників", - зазначив Ліпавський.

Удари України по РФ західною зброєю - останні новини

Канада дозволила ЗСУ використовувати її зброю в Курській області РФ. Про це заявило Міністерство національної оборони Канади.

У відомстві зазначили, що українці краще за всіх знають, як захищати свою батьківщину, "і ми прагнемо підтримувати їхні можливості".

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