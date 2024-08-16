За словами Сабріни Сінгх, найкращий спосіб для ЗСУ бути ефективними на полі бою – об’єднати можливості, надані партнерами.

Сполучені Штати Америки не змінили своєї позиції щодо дозволу на використання західної зброї для далекобійних ударів всередині Росії. Як повідомляє Голос Америки, про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, США надали українцям можливості, працювали з українцями "над встановленням цих параметрів, і вони не змінилися". При цьому найкращий спосіб для українських військових бути ефективними на полі бою – об’єднати можливості, надані різними партнерами.

"Ви повинні пам’ятати, це не тільки Сполучені Штати, це коаліція країн, які об’єднуються, надаючи зброю, засоби та підтримку Україні. Ми вважаємо, що найкращий спосіб, за допомогою якого вони можуть бути ефективними на полі бою, — це об’єднати ці можливості разом і продовжувати відкидати російські сили, щоб повернути свою суверенну територію. Це не обов’язково станеться, завдаючи дальніх глибоких ударів усередині Росії", - сказала Сінгх. Відео дня

Представниця Пентагону також зазначила, що США продовжують зважати на можливість ескалації з боку росіян, попри те, що серйозної відповіді Кремля на вторгнення українців на російську територію не було.

"Звісно, ми стурбовані ескалацією. Те, що Росія не відповіла на щось, не означає, що вона не зможе чи не відповість у майбутньому. І це те, на що адміністрація завжди зважує", - додала Сінгх.

Удари України по РФ західною зброєю - останні новини

Канада дозволила ЗСУ використовувати її зброю в Курській області РФ. Про це заявило Міністерство національної оборони Канади.

У відомстві зазначили, що українці краще за всіх знають, як захищати свою батьківщину, "і ми прагнемо підтримувати їхні можливості".

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