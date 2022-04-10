Востаннє на зв'язок митець виходив близько місяця тому.

У Ізюмі на Харківщині, за який точаться запеклі бої, окупанти захопили у полон українського письменника Володимира Вакуленка з сином Віталієм.

Про це повідомила у Facebook колишня дружина письменника Ірина Новицька.

"Учора підтвердилося те, що я вже від кінця березня підозрювала. Володимира Вакуленка, ізюмського волонтера та літератора, мого колишнього чоловіка і батька нашого сина, приблизно тиждень тому забрали за доносом або російські вояки, або представники окупаційної влади. Його подальша доля, як і доля Віталика, невідома", – написала жінка.

Як вдалося дізнатися журналістам "Суспільного", востаннє на зв’язок митець виходив ще 7 березня. Новіцька припустила, що російські військові могли ним зацікавитись через його проукраїнську позицію та участь в АТО. Причому "здали", скоріш за все, свої ж.

Творчість Вакуленка

У його доробку – 13 книжок. Свій стиль характеризує як "контрлітература", називаючи так експериментальний стиль на ґрунті постмодернізму, модернізму та неокласицизму, з елементами логічного абсурдизму.

Від 2003 до 2006 входив до ізюмського літоб'єднання "Крем'янець".

Ситуація в Харкові та області

4 квітня в Міноборони України попереджали, що окупанти готуються оточити сили ООС і захопити Харків. Водночас міський голова Ігор Терехов закликав жителів не панікувати і запевнив, що місто добре озброєне і підготовлене до оборони.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синьогубова, на Харківщині виявляють такі ж звірства росіян, як і в Бучі. В якості одного з численних прикладів він навів випадок, коли прямо посеред дороги росіяни з артилерії розстріляли авто, де була сім'я з дитиною.

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