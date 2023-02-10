До "Гвардії наступу" зможуть долучитися також іноземні громадяни.

На зарахування до штурмових бригад "Гвардія наступу" Національної гвардії України на сьогодні подали заявки понад 10 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив командир 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Артем Іллюхін. За його словами, нині штурмові бригади в процесі формування, вони покликані вирішувати особливі завдання. "На даний момент більш як 10 тис. подали заявки різними каналами зв’язку", - сказав він.

Він нагадав, що заявки подають через офіційний сайт Нацгвардії та гарячу лінію, ЦНАПи, воєнкомати.

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"Активно комплектуємся з воєнкоматів. Відповідно, проходить деякий відбір і люди після того потрапляють у бригаду", - розповів Іллюхін.

За його словами, для зарахування до штурмових бригад віддається перевага людям в середньому віком 30-35 років.

"Але є люди і молодшого, і страшого віку. Люди 40-45 років плюс – ми вже відбираємо якщо це фахівець якоїсь справи окремої, наприклад, вже пройшов службу і підготовку, якщо це навідник- оператор бойової машини піходи, або водій –механік БТР, або водій механік танка, або спеціаліст, який розбирається у радіоелетронній боротьбі, радіоелектронній розвідці. Тобто є індивідуальний підхід", - пояснив командир.

Іллюхін підкреслив, що не всі за станом здоров’я зможуть виконувати завдання штурмових бригад, оскільки це "наступальні дії, змінюються постійно місця, тому майбутній військовослужбовець має розуміти, що він має переносити деякі обтяження військової служби – марш-кидки, може померзнути, або посмажитись на сонці кілька годин поспіль, не поїсти, тобто бути в автономному варіанті до трьох діб".

Спікер зауважив, що штат бригад сформований за стандартами країн-партнерів НАТО.

За інформацією Іллюхіна, до "Гвардії наступу" зможуть долучитись також іноземні громадяни.

"Є вже указ президента і напрацьована система набору іноземців для військової служби. Спочатку це працювало в іноземному легіоні, який підпорядкований безпосередньо ЗСУ. Зараз триває напрацювання положення для можливості залучення іноземців до підрозділів НГУ", - сказав він.

За словами командира, вже є заявки від іноземних громадян.

"Зокрема, від людей з інших країн, які вже працювали з нами. Це люди, які будучи за контраком в іноземному легіоні виконували завдання під керівництвом командира батальонно-тактичної групи НГУ. Також вже демобілізовані військовослужбовці британської армії, австралійці, канадці, які були з нами в роботі. А також військовослужбовці зі США чекають, коли вже можна буде саме у Нацгвардію записатись", - розповів Іллюхін.

Формування штурмових бригад: деталі

В Україні в лютому розпочалось формування штурмових бригад "Гвардія наступу".

3 лютого виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про назви восьми штурмових бригад "Гвардії наступу", які почали формуватися Міністерством внутрішніх справ.

Штурмові бригади Національної гвардії, Нацполіції та Державної прикордонної служби братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму.

Так, Нацгвардія запрошує добровольців у "Буревій", "Червону калину", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та легендарний "Азов".

У Держприкордонслужбі добровольців чекають у бригаді "Сталевий кордон", а в Нацполіції - у штурмовій бригаді "Лють".

Основу нових бригад склали військовослужбовці та поліцейські, які мають значний бойовий досвід та героїчно проявили себе на передовій.

Водночас, доукомплектування бригад відбувається винятково з добровольців.

Долучитися до цих штурмових бригад можна або онлайн на storm.mvs.gov.ua або ж у визначених ЦНАПах.

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