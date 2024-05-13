Ворог намагається скористатися відволіканням частини українських сил на бої на кордоні з Харківською областю і захопити на сході більше території нашої країни. Про це сказав Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор Нацгвардії в ефірі телемарафону з приводу ситуації на Бахмутському та Лиманському напрямках.
Він зазначив, що ситуація доволі складна, противник активізував штурмові дії.
"Враховуючи те, що в них зараз розгорнуті штурмові дії на Харківському напрямку, вони намагаються скористатися цією ситуацією і захопити якомога більше території", - сказав Кожубенко.
За його словами, бригада "Рубіж" перебуває на своїх позиціях, виявляє і знищує ворога.
"Але це противника не зупиняє, він продовжує прощупувати нашу оборону, наступає малими штурмовими групами, які не підтримуються технікою, а лише FPV-дронами і артилерією", - повідомив український офіцер.
Кожубенко зазначає, що у противника на їх напрямку зосереджені великі резерви як піхоти, так і техніки, яку вони зараз не застосовують. При цьому додав, що коли ворог знайде слабкі місця в нашій оборони, то будуть задіяні оперативні резерви. За його словами, противник зараз перегруповується, накопичується на окремих напрямках і це свідчить про підготовку до подальших штурмових дій.
Наступ РФ на Харкіщині - оцінка ситуації
Сьогодні Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегій зазначав, що ситуація на кордоні Харківської області з Росією загострюється, але все ж найбільш гарячою ділянкою фронту є Донеччина.
За його словами, силами російської пропаганди робиться все, щоб показати, що Харківщина зараз перебуває під основним ударом, але не так. Він додав, що Сили оборони перекидають резерви туди, де сьогодні потрібно.