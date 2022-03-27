Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

​На Харківщині російські окупанти розстріляли авто з родиною: загинули двоє дорослих та 3-річна дитина.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, на автодорозі між с. Шевелівка та с. Гусарівка Ізюмського району російські окупанти обстріляли автомобіль, в якому перебувала родина.

"Загинули двоє дорослих та 3-річна дитина", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 26 березня у місті Мар’їнка Донецької області під обстріл російських окупантів потрапив цивільний автомобіль. У ньому перебувало подружжя пенсіонерів, які намагались врятуватись від війни. Внаслідок обстрілу чоловіка поранено в голову, жінка загинула на місці.

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