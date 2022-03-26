Поліція Київщини затримала автоматчиків, які розстріляли цивільних у Великій Димерці.
Як повідомляє прес-служба поліції Київської області, 13 березня двоє чоловіків з автоматами угнали автівку та дорогою розстріляли двох цивільних осіб, які пересувались на легковику.
Тоді поліція оперативно затримала одного із стрільців, ним виявився 29-річний житель Великої Димерки. Другого стрільця затримали днями в Броварах.
Зазначається, що 30-річний раніше судимий вихідець з Богданівки переховувався від поліції та чекав на правоохоронців із гранатою в кишені.
"Вбивці будуть покарані за всією суворістю закону", - наголосили у поліції.
Нагадаємо, за даними МВС, ЗСУ перейшли у контрнаступ на Київщині.