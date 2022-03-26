13 березня двоє чоловіків з автоматами угнали автівку та дорогою розстріляли двох цивільних осіб, які пересувались на легковику.

Поліція Київщини затримала автоматчиків, які розстріляли цивільних у Великій Димерці.

Як повідомляє прес-служба поліції Київської області, 13 березня двоє чоловіків з автоматами угнали автівку та дорогою розстріляли двох цивільних осіб, які пересувались на легковику.

Тоді поліція оперативно затримала одного із стрільців, ним виявився 29-річний житель Великої Димерки. Другого стрільця затримали днями в Броварах.

Зазначається, що 30-річний раніше судимий вихідець з Богданівки переховувався від поліції та чекав на правоохоронців із гранатою в кишені.

"Вбивці будуть покарані за всією суворістю закону", - наголосили у поліції.

Нагадаємо, за даними МВС, ЗСУ перейшли у контрнаступ на Київщині.

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