У автомобілі перебувало подружжя пенсіонерів, внаслідок обстрілу загинула жінка.

Вчора, 26 березня у місті Мар’їнка Донецької області під обстріл російських окупантів потрапив цивільний автомобіль.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

У повідомленні йдеться, що в автомобілі перебувало подружжя пенсіонерів, які намагались виїхати з Мар’їнки, щоб врятуватись від війни.

Внаслідок обстрілу чоловіка поранено в голову, жінка загинула на місці.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня в Рубіжному російські загарбники розстріляли мирних жителів, загинула одна особа, ще одна зазнала поранень.

А 21 березня у Запорізькій області російські окупанти обстріляли цивільні авто. Як повідомило Командування південного угрупування військ, в населеному пункті Малинівка російські військові розстріляли з автоматичної зброї два легкових автомобілі з мирними жителями, які евакуювалися з тимчасово окупованої території гуманітарним коридором. Поранень зазнали двоє малолітніх дітей, три жінки та чоловік. Військові медики запорізької тероборони евакуювали та надали домедичну допомогу постраждалим.

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