Завтра, 14 жовтня, в Україні відзначають День захисників і захисниць України.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців дослухатися до сигналів повітряної тривоги, особливо завтра.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Завтра обов'язково відзначимо – кожен на своєму місці – один із найважливіших наших днів. Покрову, День захисників і захисниць України. Свято всіх наших воїнів – від давнини до сьогодення, від козаків до повстанців, від усіх них до бійців сучасної армії", - зазначив він.

Відео дня

Президент нагадав, що завтра буде вже 233-й день повномасштабної оборони, а також нові кроки, які наближають Україну до миру й перемоги.

"Не розслабляємось! Бʼємо ворога! Дотримуємося правил безпеки! Дослухаємося до сигналу повітряної тривоги, особливо завтра! І робимо все, щоб посилити Україну", - наголосив Зеленський.

Масовані ракетні атаки РФ: що відомо

10 жовтня Росія атакувала низку міст України. Вибухи були на Київщині, західній Україні та багатьох областях й населених пунктах. Відомо, що окупанти запустили 84 крилаті ракети, а також 24 безпілотники, зокрема, 13 іранських дронів "Шахід-136".

11 жовтня РФ здійснила 33 обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України. Країна-терорист другий день поспіль продовжувала масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. 12 жовтня обстріли не припинилися.

Сьогодні, 13 жовтня, рашисти обстріляли Миколаїв, під завалами п'ятиповерхівки опинилися люди. Вранці рятувальникам вдалося дістати 11-річного хлопчика, який 6 годин знаходився під уламками будинку. Ввечері стало відомо, що серце дитини зупинилося. Окрім цього, сьогодні РФ била по західній Україні, а ввечері вдарила по Харкову.

Вас також можуть зацікавити новини: