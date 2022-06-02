Україна від США отримає РСЗВ HIMARS і боєприпаси.

Радник голови Олексій Арестович заявив, що чотири РСЗВ HIMARS, які США нададуть Україні, - це навчальна партія, пізніше їх постачатимуть дивізіонами.

Про це він розповів під час ефіру з Марком Фейгіним.

"Бельгія каже, що ми, мовляв, продамо українській стороні САУ М109, американські гаубиці типу радянської "Акації". Швеція заявляє про військову допомогу Україні на 95 млн євро... але і це ще не все! Британці кажуть, що вже майже отримали дозвіл (США, - прим.) поставити М270В1. Але тут американці заявляють, що HIMARS вже в Європі. І ось ці чотири, які дають, це насправді навчальні - щоб ми освоїли. А далі приїдуть у товарних кількостях. Думаю, що менш ніж про дивізіон (18 установок) годі й говорити, швидше за все, буде більше - два-три, подивимося", - зазначив Арестович.

Як повідомляв УНІАН, Білий дім офіційно оголосив про постачання HIMARS для України. Офіційний Київ обіцяв не застосовувати ці ракетні системи для ударів по території Російської Федерації.

Залежно від типу ракети з установки HIMARS можуть бути запущені на відстані від 40 до 300 км. Українська сторона отримає боєприпаси, вогнева міць яких не перевищуватиме 70 км.

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