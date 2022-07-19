Він розповів, яке озброєння незабаром отримає Україна.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович звернувся до російських військовослужбовців.

"Підбадьорити" окупантів він вирішив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Хлопці, вам писець в будь-якому випадку. З півдня або сходу, з центру, із заходу звідки завгодно. Готуйтеся з усіх боків. Бо 12 "Цезарів" вас там "кхм" в хвіст і в гриву. Зараз приїде ще шість і на третину ця сила збільшитися. "Цезар" - це ідеальний засіб для контрбатарейної боротьби, найвдаліша гаубиця для цих цілей", - заявив він.

Він нагадав, що українські військовослужбовці вже почали польові навчання на німецьких зенітних установках "Гепард".

"Це такий зенітний танк хитрий. Трошки приголубимо вашу армійську авіацію фронтову. І це все в сукупності нависає зловісною хмарою. Ця хмара накопичується і скоро кине свою тінь туди, де ви вирішили проводити референдум і приєднувати це до "великої матінки Росії", - сказав він.

Також він нагадав, що українські піхотинці зараз перебувають на навчаннях у Великобританії.

"Чекайте, хлопці. У вас є ще ілюзія розбігу, ілюзія взяття Сіверська, Бахмута, Слов'янська і Краматорська. Ці ілюзії вам віділлються кривавими сльозами. Тому прошу, періть свої війська безглуздими наступами на нашу оборону, ми чекаємо з нетерпінням, коли ваше командування скаже: "Все, далі не можемо". І ось тут-то почнеться", - підкреслив Арестович.

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