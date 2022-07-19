Він вважає, що російського президента до цього підштовхнули воєначальники.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович розповів, з чим пов'язаний візит російського президента Володимира Путіна до Ірану.

Свою думку він висловив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Іран, на відміну від "матінки Росії" путінської, встиг створити військове виробництво, аж до супутників. Суднобудування, танкобудування, літакобудування. Це з урахуванням, що вони під санкціями 20 з гаком років. І вони можуть поставити БПЛА, за якими путінський режим залажав і тепер вигрібає по повній", - сказав Арестович.

Він нагадав, що останнім часом у військових чатах і форумах лунають "стогони" про те, як Росія упустила питання із забезпеченням безпілотниками.

"Видно досягло такого рівня, що особисто Володимир Володимирович поїхав забезпечувати ці безпілотники. Уявляєш, до чого дожилася путінська Росія. Президент величезної країни з неміряним промисловим потенціалом їде добувати якісь там БПЛА, моделі яких клепає китайський завод в селі", - зазначив радник глави офісу президента.

"Йому його воєначальники повідомили, що можливості з масування артилерією, а це головний ключ до успіху військ РФ, стали підвішені в повітрі, тому що "Хімарси" виносять склади і постачання. Ефективність контрбатарейного вогню падає, тому що радари зайшли. Українська армія майже в кожному взводі має по два безпілотники, відповідно точність розвідки і наведення у нас дуже висока", - підкреслив він.

За його словами, проблема російських БПЛА "Орлан" полягає в їх кількості.

"Їх дуже багато, вони склепані на коліні. І як їх не збивай, вони все одно висять, ведуть розвідку і дозволяють наводити артилерію", - зазначив Арестович.

Раніше військовий експерт заявив, що Путін перекидає в Україну спецназ для полювання на HIMARS.

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