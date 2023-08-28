У розвідці вважають, що цифри свідчать про його ефективність.

За весь час повномасштабної війни через державний проект здачі в полон "Хочу жити" було залишено близько 24 тисяч заявок від російських загарбників.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі ISLND TV. За його словами, про високу ефективність цього проекту свідчить і те, що окупаційна влада постійно намагається заблокувати його на території РФ.

"Прекрасно працює. Зрештою, вже майже 24 тисячі заявок подано з моменту старту проєкту бажаючих здатися в полон. Це крутий показник", - додав Юсов.

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Хочу жити: як здатися в український полон

В Україні існує державний проект "Хочу жити", створений для військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь. Через нього військовослужбовці можуть добровільно здатися у полон.

Єдиний центр прийому звернень щодо здачі в полон "Хочу жити":

Telegram та WhatsApp +380 95 68 86 888; +380 93 68 86 888; +380 97 68 86 888.

Для дзвінків: +380 44 35 08 917, 688 (тільки з українських номерів).

Чат-бот t.me/spasisebyabot.

Телеграм-канал https://t.me/hochu_zhyt.

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