Наразі триває владнання деяких юридичних процедур.

Ім'я українського героя, якого показово розстріляли російські окупанти, практично остаточно встановлено. Однак є ще певні нюанси юридичного характеру.

Як повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Василю Голованову, президент виступить із офіційною заявою щодо цього воєнного злочину РФ.

"(Ім'я - УНІАН) практично остаточно вже визначено, але ще певні нюанси є юридичного характеру. Давайте дочекаємося, буде офіційна заява президента і буде офіційно заявлено ім'я та прізвище героя, який сказав "Слава Україні", - заявив Подоляк.

Відео дня

Розстріл українського воїна

6 березня у мережі поширили відео, на якому росіяни розстрілюють беззбройного українського воїна. Його останніми словами стали "Слава Україні!".

Наступного дня 30-та омбр ім.князя Костянтина Острозького повідомила, що розстріляного українського військовослужбовця звуть Тимофій Шадура. Він був служив в одному з підрозділів бригади кілька місяців. До цього Шадура мав бойовий досвід в одній з бойових бригад ЗСУ.

Водночас ім'я розстріляного героя встановлено попередньр. Журналіст Юрій Бутусов заявив, що розстріляним воїном може також виявитися Марцієвський Олександр. Він був бійцем 119 бригади ТрО.

Вчора очільник ОП Андрій Єрмак повідомив, що ім'я розстріляного окупантами українського воїна ще остаточно не встановили.

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